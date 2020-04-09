Елена Малышева, ведущая и специалист в области медицины, рассказала, как можно проверить готовность своих легких к коронавирусной инфекции. Соответствующий тест она разместила в «Инстаграме».

Первым делом телеведущая попросила пользователей обхватить свою шею. После этого нужно надуть воздушный шарик за один выдох. В случае если диаметр надутого шарика составил не менее пятнадцати сантиметров, то это значит, что ваши легкие в порядке. В конце необходимо сложить указательные пальцы, перед этим согнув их.

Если тест продемонстрировал отрицательный результат, то это указывает на наличие у вас хронических болезней легких. А это значит, что вы состоите в группе риска. Людям с подобными заболеваниями необходимо обязательно соблюдать карантин и изменить свой рацион.