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Елена Малышева, ведущая и доктор, решила рассказать о новом источнике иммунитета к COVID-19, который отсутствует в Италии и США, что и является причиной большого количества смертей в них.

По ее словам, было проведено исследование, в котором указывается, что вакцинация от туберкулеза способна защитить организм от коронавирусной инфекции. В Соединенных Штатах и некоторых странах Европы не делают прививку от БЦЖ. В Бразилии их начали ставить еще в 20-х годах прошлого века, поэтому смертность от нового заболевания в ней в 100 раз ниже.

Андрей Продеус, врач-иммунолог, сообщил о том, что вакцина от туберкулеза ставится 95 процентам детей из РФ. Она оказывает влияние на врожденную иммунную систему, укрепляя ее и делая выносливее к различным инфекциям.

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