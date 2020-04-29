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Исследователи смогли выяснить, что личинки круглого червя способны выделять специальное вещество, подавляющее симптомы астмы у людей.

Согласно словам ученых, личинки Heligmosomoides polygyrus bakeri могут выделять белковый элемент Hpb, активирующий продуцирование противовоспалительных медиаторов в клетках хозяина. Они подавляют воспаление, возникающее при аллергической астме и приводящее к приступам.

Специалисты уже испытали данный белок на мышах. В соответствующем исследовании отмечается, что новый элемент можно использовать для уменьшения воспалительных реакций, из-за которых иммунная система человека начинает работать в усиленном режиме. Схожий результат удалось получить и при использовании клеток людей.

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