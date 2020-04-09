В Сети были опубликованы эскизы нового флагманского смартфона от LG.

Как сообщается, устройство будет иметь совершенно новый и минималистичный дизайн. Основная камера, включающая в себя три модуля и вспышку, выполнена в форме Raindrop. Главный сенсор будет выходить за пределы корпуса, а прочие модули будут находиться под защитой стекла. Все модули расположены по убыванию размера.

Ещё одним новым элементом является концепция 3D Arc Desing, в которой края дисплея, а также задней части, имеют симметричные изгибы. Сообщается, что с помощью такого дизайна смартфон ощущается в руке естественно, и выглядит более элегантно.

Стоимость устройства, согласно имеющейся информации, составит около 650 долларов.