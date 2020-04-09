читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети были опубликованы эскизы нового флагманского смартфона от LG.

Как сообщается, устройство будет иметь совершенно новый и минималистичный дизайн. Основная камера, включающая в себя три модуля и вспышку, выполнена в форме Raindrop. Главный сенсор будет выходить за пределы корпуса, а прочие модули будут находиться под защитой стекла. Все модули расположены по убыванию размера.

Ещё одним новым элементом является концепция 3D Arc Desing, в которой края дисплея, а также задней части, имеют симметричные изгибы. Сообщается, что с помощью такого дизайна смартфон ощущается в руке естественно, и выглядит более элегантно.

Стоимость устройства, согласно имеющейся информации, составит около 650 долларов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12

Инсайдеры опубликовали в Интернете список мобильных устройств Xiaomi, которые в скором времени… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца

Представители американской компании Google сообщили о том, что облачный сервис Stadia в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Huawei показала премиальный телевизор Vision Smart TV X65

Производитель гаджетов Huawei из КНР продемонстрировал свой новый телевизор под названием Vision… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 9 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 9 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 9 апреля – переменная облачность, до -2 °C | Королев, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир, 9 апреля – ясно, до 14 °C |