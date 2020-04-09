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Специалисты компании OnlineCasino, специализирующейся на компьютерных играх, создали модель геймера, который последние 20 лет всё своё время проводил, сидя за компьютером.

Модель виртуального геймера получила имя Майкл. От многолетнего времяпровождения за компьютером он получил такие последствия, как искривление позвоночника, ожирение в области живота, горб, череп, изменившийся от постоянного ношения наушников, чрезмерно вытянутую шею.

Также у него искривлены пальцы, отслаиваются ногти, у него округлые плечи. Майкл имеет бледную кожу, тёмные круги под глазами, его белки налиты кровью. Также он имеет экзему, и ряд других последствий.

Исследователи призвали заядлых геймеров делать перерывы во время игры и не пренебрегать физической активностью даже во время пандемии коронавируса.

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