Китайским специалистам в ходе недавнего исследования удалось обнаружить, что объемные бедра помогают уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в случае ожирения.

Эксперты решили проверить наличие взаимосвязи между окружностью бедер и значениями кровяного давления. В эксперименте приняли участие более 9 тысяч человек старше сорока лет. Большинство из них страдали от лишних килограмм. В итоге исследователи выяснили, что женщины с обхватом бедер свыше 54 сантиметров (мужчины – более 55 сантиметров) заметно реже имели проблемы с высоким давлением. Испытуемые с обхватом бедер менее 50 сантиметров, напротив, обладали повышенным давлением.

По словам ученых, жировые складки, образуемые на ногах, способствуют обмену веществ. В итоге замер окружности бедер у людей, которые страдают от избыточного веса, в будущем может использоваться медиками в качестве индикатора возможных проблем с давлением.