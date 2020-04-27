Австралийский художник, известный как bosslogic, нарисовал арт, приуроченный к премьере фильма “Тайлер Рейк: Операция по спасению”.

На арте представлен исполнитель главной роли Крис Хемсворт, который стоит напротив Киану Ривза в роли Джона Уика. В итоге, между пользователями Сети начались споры по поводу того, кто бы победил в подобной схватке.

В скором времени режиссёры братья Руссо, которые являются продюсерами фильма, также решили поучаствовать в этом нелёгком споре. Они опубликовали этот арт у себя с аналогичным вопросом для своей аудитории о том, кто бы вышел победителем. В свою очередь, официальный аккаунт Джона Уика иронично прокомментировал вопрос режиссёров и поинтересовался, если ли сомнения в победителе.