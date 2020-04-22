Пользователи снова поймали компанию Huawei на обмане с фотографиями. Это произошло в рамках фотоконкурса на лучшие снимки, сделанные устройствами китайского производителя.

Один из участников заметил подлог. Дело в том, что сразу два фото, показанных в рекламном видео компании, были сделаны с использованием DSLR-камеры Nikon D850, стоимость которой составляет 3 тысячи долларов (около 225 тысяч рублей), но при этом подписаны так, словно их сняли при помощи девайса Huawei.

Представители производителя почти сразу же прокомментировали данный инцидент. Они извинились перед пользователями и сообщили, что речь идет о банальной ошибке одного из редакторов, который неверно подписал фото. Однако многие считают, что Huawei просто надеялась, что никто из пользователей не заметит подмены.