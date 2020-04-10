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В издании National Geographic разместили фотоснимки пылающих полей, расположенных в Смоленской области. Изображения были сделаны Александром Кукриновым в Угранском районе.

На страницах журнала пишут о том, что пока большинство людей стараются не выходить без необходимости из своих домов, некоторые местные жители начали поджигать траву, оставшуюся с прошлого года. Авторы статьи добавляют, что палы крайне трудно остановить, поэтому они могут легко трансформироваться в стихийное бедствие.

В управлении МЧС по Смоленской области сообщают о том, что с начала 2020 года пожарным удалось ликвидировать свыше 1,1 тысячи палов травы. Огонь при этом успел охватить более 3,2 тысячи гектар земли.

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  • Анна
  • 09.04.2020
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