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Виктор Литовкин, военный эксперт из ТАСС, сообщил о том, что истребитель Су-34, созданный в РФ, способен летать «бесконечно долго».

Согласно мнению специалиста, эта боевая машина поистине уникальна, так как смогла совместить в себе 3 разных типа воздушной техники: штурмовик, истребитель и фронтовой бомбардировщик. Она может уничтожать как воздушные и надводные, так и наземные объекты. Ее особенностью также является бесконечно долгое нахождение в воздухе.

Чтобы пилоты не уставали от длительных перелетов, в самолет были установлены максимально удобные сидения с электромассажем, микроволновка, биотуалет и кондиционер. Литовкин добавил, что все эти элементы делают Су-34 практически идеальной боевой машиной.

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