Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала “112 Украина” выразила сомнение в том, сохранится ли Украина после окончания пандемии коронавируса.

Согласно её заявлению, власти страны не готовятся к тому периоду, который настанет после коронавируса. По её мнению, принимаемые меры хаотичны, плохо спланированы, и это угрожает существованию страны. Больше всего политиков беспокоит получение нового транша от Международного валютного фонда. Как ранее сообщалось, Украина может получить около двух миллиардов долларов, но для этого ей нужно принять два законопроекта.

Герман также отметила, что она практически в каждом эфире ставит вопрос о том, “будет ли Украина” после эпидемии коронавируса, которая рано или поздно закончится, но оптимистичного прогноза у неё насчёт существования страны нет.