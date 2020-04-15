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19-летняя падчерица Ивана Урганта, Эрика Кикнадзе, опубликовала фото со своим чернокожим бойфрендом по имени Муса.

Девушка уже почти два года, как живёт в Нью-Йорке и учится там в университете. Несколько месяцев назад она начала встречаться с Мусой, который также увлекается фотографированием и модой, как она. Недавно Эрика поделилась совместными фотографиями, который вышли весьма пикантными и сексуальными.

Однако многие пользователи Сети не приняли романтический выбор Эрики и начали использовать в её адрес шутки и высказывания расистского характера. Спустя несколько недель негатив в адрес влюблённых уменьшился, и многие признали, что пара красивая, и попросили выкладывать их побольше фотографий. Но недовольные всё равно остались, и поклонники Эрики попросили её просто не обращать внимания на хейтеров.

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