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Лара Логан, южноафриканская ведущая, во время беседы с редакцией Newsweek рассказала о том, как над ней сексуально надругались на многолюдной площади Тахрир, расположенной в столице Египта.

Согласно словам журналистки, данный инцидент случился 9 лет назад во время освещения отставки экс-лидера Египта Хосни Мубарака. Она стояла на площади рядом со съемочной командой и переводчиком. Однако в какой-то момент толпа разделила их, из-за чего Логан осталась в окружении митингующих мужчин. Они тут же сорвали с нее одежду и начали насиловать руками.

Телеведущая отметила, что от дальнейших надругательств ее спасли другие женщины и их дети, которые тоже протестовали на площади. Затем на место происшествия прибыли солдаты, которые смогли вытащить Логан с площади и доставить ее в больницу. Позднее ей позвонил Барака Обама, бывший президент США, чтобы узнать о ее самочувствии.

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