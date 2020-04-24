В управлении ГИБДД по Ленобласти сообщили о том, что на автодороге, ведущей из Санкт-Петербурга во Всеволожск, автомобилист сбил женщину с тремя детьми.

Данный инцидент произошел вчера, 23 апреля, в дневное время суток. Молодой мужчина, сидевший за рулем ВАЗ-21144, не пропустил переходивших дорогу людей. В результате он сбил 34-летнюю женщину и ее трех детей, возраст самого младшего из которых составляет три года. Семилетняя девочка находится в коме.

Врачи оценивают состояние остальных пострадавших как среднетяжелое. В СМИ отмечают, что водитель получил водительское удостоверение 3 месяца назад. За этот отрезок времени он успел набрать несколько штрафов за езду по обочине и превышение скоростного лимита.