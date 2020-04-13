читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрея Аршавина, футболиста из России, недавно сфотографировали в бане в компании с новой девушкой.

В СМИ сообщают, что спортсмен пошел в банный комплекс вместе с темноволосой барышней. Журналисты отмечают, что новую спутницу Аршавина зовут Габриэлла. У нее есть маленький сын по имени Артур. В некоторых изданиях отмечают, что речь идет о девушке с низкой социальной ответственностью.

Следует отметить, что это далеко не первый раз, когда футболиста замечают с новой красоткой. В конце прошлого месяца он гулял по парку, держа за руку неизвестную девушку. Аршавин, судя по всему, не собирается соблюдать режим всеобщей изоляции, введенный из-за коронавируса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Челябинской «девушке с караваем» пририсовали медицинскую маску

Изображению «девушки с караваем», нарисованному на стене здания в Челябинске, пририсовали медицинскую… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Новосибирской области зарегистрировали еще 10 случаев заражения коронавирусом

Противодействующий коронавирусу оперштаб Новосибирской области сообщил о регистрации еще 10 новых случаев… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Родные Бабкиной потратили более 500 тыс. рублей на ее лечение

В издании kp.ru, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что родные… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 апреля – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи, 13 апреля – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 апреля – небольшая облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 13 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Королев, 13 апреля – ясно, до 11 °C | Подольск, 13 апреля – пасмурно, до 10 °C | Армавир, 13 апреля – ясно, до 11 °C |