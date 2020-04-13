Андрея Аршавина, футболиста из России, недавно сфотографировали в бане в компании с новой девушкой.

В СМИ сообщают, что спортсмен пошел в банный комплекс вместе с темноволосой барышней. Журналисты отмечают, что новую спутницу Аршавина зовут Габриэлла. У нее есть маленький сын по имени Артур. В некоторых изданиях отмечают, что речь идет о девушке с низкой социальной ответственностью.

Следует отметить, что это далеко не первый раз, когда футболиста замечают с новой красоткой. В конце прошлого месяца он гулял по парку, держа за руку неизвестную девушку. Аршавин, судя по всему, не собирается соблюдать режим всеобщей изоляции, введенный из-за коронавируса.