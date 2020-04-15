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Ксения Собчак недавно опубликовала рецензию на сериал “Колл-центр”.

О сериале Собчак высказала весьма негативно и в нецензурной форме, общий смысл её заявления сводился к тому, что сериал не стоит чьего-либо внимания. Она высмеяла как сам сюжет, так и актёрскую игру, которой осталась особенно недовольна.

Актёр Александр Петров не смог смолчать из-за оскорбления своих коллег, и заявил в адрес Собчак, что у нее нет права в подобном духе говорить о российской киноиндустрии. По его мнению, это низко и грубо.

Также он отметил, что сериал получил хорошие отзывы от профессиональных и авторитетных кинокритиков, а Собчак следовало бы проявить чувство такта и не высказывать свой негатив в таком виде, так как она подрывает отношение остальных зрителей к проекту. В завершение Петров передал привет мужу Собчак, режиссёру Константину Богомолову.

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