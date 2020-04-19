В Ленинградской области, согласно информации с официального сайта МЧС по региону, ожидается пасмурная погода с осадками.

Так, погода ожидается облачная, с редкими прояснениями. В большинстве регионов весьма вероятны осадки в виде небольшого или умеренного снега, а также мокрого снега. Ночью ожидаются заморозки, температура воздуха будет составлять от -4 до +2 градусов, в связи с чем на дорогах и тротуарах области ночью и в утреннее время будет образовываться гололедица.

Днём температура воздуха поднимется от +3 до +7 градусов. Также ожидается повышение атмосферного давления.

Ветер северо-западный, северный, будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. В некоторых местах региона возможны порывы до +15 градусов.