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Пожилой житель Горно-Алтайска был приговорен городским судом к трем с половиной годам заключения в тюрьме за поджог чужих автомобилей. Республиканский верховный суд оставил приговор без изменения.

Согласно версии следствия, 61-летний мужчина переоделся в женские вещи, а затем облил горючим машину «Тойота Камри», стоявшую неподалеку от магазина «Авто зум» и принадлежавшую незнакомой ему женщине. Затем он поджог его. Данное происшествие случилось в середине осени 2018 года.

Через месяц пожилой злоумышленник снова переоделся женщиной и облил топливом машину «Тойота Корона», которая тоже стояла возле «Авто зума». Но на этот раз пенсионера смогли задержать работники торговой точки и потерпевший. Правоохранители выяснили, что ранее мужчина украл инструменты со стройплощадки и угрожал своей сожительнице расправой. Теперь ему предстоит провести в колонии общего режима 3 года и 6 месяцев.

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