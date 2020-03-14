Сергей Вылегжанин, глава Межрегионального управления № 174 ФМБА РФ, сообщил о том, что в Протвино одна из жительниц была помещена на карантин из-за нового типа коронавируса COVID-19.

Согласно его словам, женщина недавно вернулась из Италии, поэтому ее было решено положить в больницу для проведения медицинского осмотра. Он отметил, что для профилактики инфекции все граждане РФ, прибывшие из стран, где бушует эпидемия COVID-19, должны обязательно прийти в медучреждение, не зависимо от того, как они себя чувствуют. Им выдадут больничный лист сроком на 14 дней.

На протяжении этого периода времени врачи будут вести за ними наблюдение. В настоящее время список стран с опасной эпидемиологической ситуацией, составленный Роспотребнадзором, включает в себя 11 государств, в том числе КНР, Италию, Южную Корею, Иран и Францию.