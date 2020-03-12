Жители башкирского Кумертау возмутились тому, что 23-летняя Ева Зюзякина получила высокий пост в городской администрации.

Сразу же после окончания университета молодая девушка встала во главе отдела, занимающегося развитием рынка потребления и предпринимательства в населенном пункте. В ее обязанности входит создание прогнозов по обороту торговли в розницу, решение задач, которые были поставлены в региональных программах, и общение с гражданами.

Многие горожане считают, что Зюзякина получила столь высокую для своего возраста должность по знакомству. На обвинения решила ответить мать девушки. Она отметила, что занять подобный пост нелегко: для начала необходимо окончить вуз, а потом пройти практику и победить в конкурсном отборе.