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Жители башкирского Кумертау возмутились тому, что 23-летняя Ева Зюзякина получила высокий пост в городской администрации.

Сразу же после окончания университета молодая девушка встала во главе отдела, занимающегося развитием рынка потребления и предпринимательства в населенном пункте. В ее обязанности входит создание прогнозов по обороту торговли в розницу, решение задач, которые были поставлены в региональных программах, и общение с гражданами.

Многие горожане считают, что Зюзякина получила столь высокую для своего возраста должность по знакомству. На обвинения решила ответить мать девушки. Она отметила, что занять подобный пост нелегко: для начала необходимо окончить вуз, а потом пройти практику и победить в конкурсном отборе.

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