Согласно прогнозам метеорологов, в Ленинградской области сегодня, 9 марта, будет наблюдаться густой туман. Сотрудники МЧС уже предупредили водителей о низкой видимости на дорогах.

Работники службы спасения рекомендуют автомобилистам не нарушать скоростной режим и держать дистанцию между машинами. Следует также обязательно включить ближний свет или противотуманные фары. На дорогах может возникнуть гололед.

В большей части районов региона будет наблюдаться переменная облачность без осадков. В дневное время судок температура воздуха может достигнуть +7 градусов Цельсия. Скорость ветра при этом будет варьироваться от 4 до 9 метров в секунду.