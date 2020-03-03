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Один из жителей Китая решил избавиться от личных вещей, чтобы обезопасить себя от возможного заражения новым типом коронавируса COVID-19. В окно полетели даже деньги.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько китайцев собирают разбросанные по тротуару деньги. Неподалеку также валяются пакеты с одеждой и едой. Неизвестно из-за чего именно хозяин вещей решил избавиться от ценной валюты, однако случайные прохожие не побрезговали забрать ее себе.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 90 тысяч человек, проживающих почти в 70 странах планеты. На территории РФ было зафиксировано 6 случаев заболевания. Количество умерших от болезни превысило 3 тысячи человек.

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