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В соцсети «Инстаграм» на страничке Виктории Масловой появился отрывок из сериала «Триггер» с жесткой секс-сценой. Помимо актрисы в ней принял участие актер Максим Матвеев.

Опубликованный в социальной сети пост был также снабжен несколькими кадрами из шоу. В подписи к нему знаменитость выразила слова благодарности своим коллегам за высокий профессионализм. Она также поблагодарила зрителей за их поддержку и рецензии. Маслова отметила, что влюбилась в своего персонажа, поэтому будет сильно скучать по проекту.

«Триггер» – это сериал в жанре драма, снятый в России Дмитрием Тюриным. Его сюжет вращается вокруг психолога Артема Стрелецкого, живущего в Москве и использующего «шоковую» психотерапию для лечения своих клиентов. Однако после одного из таких сеансов его клиент сводит счеты с жизнью. В результате герой оказывается в тюрьме, откуда выходит через 4 года и принимается за собственное расследование таинственного самоубийства.

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