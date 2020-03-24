В управлении МВД по Центральному федеральному округу сообщили о том, что в столице РФ женщина умерла под колесами электрички.

Согласно словам представителей силового ведомства, вчера, 23 марта, в вечерние часы неподалеку от станции «Тимирязевская» женщину сбил электропоезд. Она получила несовместимые с жизнью травмы, поэтому скончалась прямо на месте еще до приезда медиков.

Отмечается, что погибшая попыталась перейти через железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Причем ее не остановило приближение электрички. На месте инцидента все еще работают полицейские для выяснения всех обстоятельств произошедшего.