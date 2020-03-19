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Житель Великобритании, который заразился коронавирусом, поведал о том, как именно протекает данное заболевание.

Британец, который страдает сахарным диабетом, обнаружил у себя первые симптомы коронавирусной инфекции 4 марта. У него начали болеть легкие и голова, а после внезапной потери сознания он решил обратиться к врачу. Специалисты посчитали, что он подхватил обычный грипп, поэтому дали ему ингалятор и посоветовали соблюдать постельный режим.

Однако вскоре его состояние ухудшилось, поэтому он вновь пришел в больницу. Во второй раз у него обнаружили COVID-19. В настоящее время болезнь протекает в легкой форме, поэтому 39-летний зараженный и его семья находятся на домашнем карантине. Он постоянно следит за уровнем кислорода в крови, так как если он уменьшится, то ему понадобится срочная госпитализация.

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