10 марта состоялся релиз Call of Duty: Warzone с режимом Battle Royal. Как сообщили разработчики в своём Twitter-аккаунте, за 24 часа с момента релиза игру успели опробовать уже шесть миллионов игроков на различных платформах.

В настоящее время затруднительно сказать, какой будет средний онлайн игроков спустя некоторое время. Но, по словам экспертов, их число в любом случае увеличится. В качестве сравнения приводится выпущенная в прошлом году Apex Legends, которая в первые сутки набрала 2,5 миллиона игроков, за три дня их стало больше 10 миллионов, через неделю – 25 миллионов, и спустя месяц – 50 миллионов.

Отмечается, что сейчас одним из факторов увеличения онлайна является и карантин из-за вспышки коронавируса, из-за чего многие люди остались в своих домах. Также на число игроков повлияла и условно-бесплатная модель игры.