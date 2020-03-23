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Юрий Лоза, исполнитель из РФ, считает целебные способности астролога Джуны блефом. Он убедился в этот лично, посетив ее сеанс вместе с сыном.

По словам певца, в малолетнем возрасте его сын страдал от астмы, а врачи при этом ничем не могли ему помочь. Поэтому он решил поехать вместе с мальчиком к Джуне, возле дома которой постоянно собирались толпы людей, надеявшиеся излечиться от своих болезней. Во время сеанса целительница начала рассказывать музыканту о своих рисунках, а потом спросила у него, где простудился ребенок. Лоза тут же понял, что все умения астролога являются блефом.

Певец считает, что некоторые люди пытаются убедить себя, что от сеансов народных целителей есть польза, но в действительности они не оказывают никакого влияния на здоровье. Однако он признал, что позитивные мысли в некоторых случаях помогают в лечении.

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