Команда исследователей при изучении состояния нескольких пациенток с повышенным уровнем тестостерона выяснила, что высокая концентрация данного гормона может привести к развитию диабета второго типа.

Что касается мужского организма, то большое содержание этого гормона в нем, напротив, уменьшает риск возникновения этой опасной болезни. После проведенного исследования ученые обнаружили, что у женщин, имеющих предрасположенность к высокому показателю тестостерона на генетическом уровне, риск развития вышеуказанного заболевания на 37 процентов выше.

Специалисты в области медицины также предупреждают о том, что повышение концентрации данного гормона в женском организме с высокой вероятностью способно привести к развитию синдрома поликистозных яичников.