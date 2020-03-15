читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Команда исследователей при изучении состояния нескольких пациенток с повышенным уровнем тестостерона выяснила, что высокая концентрация данного гормона может привести к развитию диабета второго типа.

Что касается мужского организма, то большое содержание этого гормона в нем, напротив, уменьшает риск возникновения этой опасной болезни. После проведенного исследования ученые обнаружили, что у женщин, имеющих предрасположенность к высокому показателю тестостерона на генетическом уровне, риск развития вышеуказанного заболевания на 37 процентов выше.

Специалисты в области медицины также предупреждают о том, что повышение концентрации данного гормона в женском организме с высокой вероятностью способно привести к развитию синдрома поликистозных яичников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Стрела Воронеж – Атом Нововоронеж | Солтило Ангкор – Полице Коммиссариат | Киривонг Сок Сен Чеи – Нага Ворлд | Бадак Лампунг – ПСКК Чимахи | Килегон Юнайтед – Персеранг | Паканбару – Семен Паданг | Персиджап Джепара – Семеру ФК Лумаджанг |
Вам может понравиться

Медики извлекли бабочку из уха 10-летней тюменской девочки

В ходе медосмотра десятилетней девочки в Тюмени врачи обнаружили в ее ухе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Самки павианов продолжают ухаживать за умершими детенышами до десяти дней

Команда исследователей из разных стран на протяжении тринадцати лет следила за медвежьими… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Врачи назвали тяжелые последствия коронавируса

Гонконгские врачи узнали о тяжелых последствиях нового типа коронавируса COVID-19 для организма… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 15 марта – ясно, до -1 °C | город Мытищи, 15 марта – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский, 15 марта – пасмурно, до -3 °C | Южно-Сахалинск, 15 марта – небольшой снег, до -7 °C | Королев, 15 марта – облачно с прояснениями, до 5 °C | Подольск, 15 марта – небольшой снег, до -3 °C | Армавир, 15 марта – пасмурно, до 10 °C |