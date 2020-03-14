Гонконгские врачи узнали о тяжелых последствиях нового типа коронавируса COVID-19 для организма человека. Речь идет об ухудшении работоспособности легких.

Согласно словам исследователей, они узнали о серьезных последствиях болезни после анализа состояния двенадцати пациентов, которые подхватили коронавирус, а затем вылечились. Некоторые из них, к примеру, уже не способны ходить без одышки, а у девяти – были обнаружены следы повреждений ряда органов.

Медики продолжат обследовать пациентов, чтобы выяснить, насколько сильно у них ухудшилось функционирование легких. Они также планируют узнать, как долго COVID-19 может негативно влиять на организм человека. Врачи рекомендуют выздоровевшим заняться плаванием, чтобы стимулировать сердечно-сосудистую систему и восстановить легкие.