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Александр Полеев, российский сексолог, порекомендовал гражданам страны чаще заниматься сексом, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.

Согласно словам специалиста, в мегаполисах у людей нередко нет времени или сил на интимную близость, а карантин может помочь в этом, так как людям приходится подолгу сидеть дома. Однако врач сразу добавил, что не стоит считать секс лекарством от COVID-19 – он лишь улучшает эмоциональное состояние.

С помощью занятий любовью можно избавиться от страхов и тревоги, а также улучшить настроение. Положительнее всего он действует на женщин. Напоминаем, что на данный момент времени во всем мире коронавирусом заражены почти 160 тысяч человек более чем в 130 странах мира.

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Суперспорт Юнайтед II – Амазулу II | ФК Томь Томск – Краснодар 2 | ПСВ (люб) – Аякс (люб) | Франция (люб) (жен) – Россия (люб) (жен) | Стрела Воронеж – Атом Нововоронеж | Солтило Ангкор – Полице Коммиссариат | Киривонг Сок Сен Чеи – Нага Ворлд |
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