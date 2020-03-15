Александр Полеев, российский сексолог, порекомендовал гражданам страны чаще заниматься сексом, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса.

Согласно словам специалиста, в мегаполисах у людей нередко нет времени или сил на интимную близость, а карантин может помочь в этом, так как людям приходится подолгу сидеть дома. Однако врач сразу добавил, что не стоит считать секс лекарством от COVID-19 – он лишь улучшает эмоциональное состояние.

С помощью занятий любовью можно избавиться от страхов и тревоги, а также улучшить настроение. Положительнее всего он действует на женщин. Напоминаем, что на данный момент времени во всем мире коронавирусом заражены почти 160 тысяч человек более чем в 130 странах мира.