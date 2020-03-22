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Врачи подтвердили наличие у велосипедиста из Республики Чувашия коронавирусной инфекции. Спортсмена положили в больницу Геленджика.

Представители администрации Краснодарского края отмечают, что 22-летний велосипедист в настоящее время находится в стерильном изолированном боксе. Он покинул республику в конце февраля, поэтому никто из контактировавших с ним местных жителей не мог заразиться. Диагноз у молодого человека был подтвержден в субботу, 21 марта.

В настоящее время под наблюдением врачей находятся четырнадцать человек – все они контактировали с зараженным. Одиннадцать из них было решено поместить на карантин, а трех – доставили в больницу с симптомами ОРВИ.

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