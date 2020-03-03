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В управлении СКР по Республике Башкортостан сообщили о заведении шестнадцати уголовных дел в отношении бывшего руководителя одного из учебных заведений Уфимского района.

Согласно словам представителей ведомства, подозреваемая, находясь в должности директора, начисляла учителям премии, а потом требовала, чтобы они передавали часть этих средств ей. Женщина сообщала им, что данные деньги идут на нужды школы. Педагоги на протяжении двух лет отдавали ей часть стимулирующих выплат.

В результате экс-директор получила от своих подчиненных свыше 300 000 рублей, потратив их на собственные нужды. На данный момент времени следователи продолжают расследовать уголовные дела, собирая и анализируя доказательства.

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