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В Сургуте диспетчер скорой медицинской помощи впервые в истории службы приняла роды онлайн.

Как сообщается, в четыре часа утра 9 марта в “скорую помощь” позвонил мужчина, сообщивший о начале родов у его жены. Спустя минуту он перезвонил и попросил поторопить бригаду, так как его жена “уже совсем рожает”.

В итоге, так как время было весьма ограничено, диспетчер успокоила мужчину и, руководствуясь утверждёнными инструкциями, начала координировать его действия. Общими усилиями им удалось успешно принять роды. Весь телефонный разговор занял немногим более четырёх минут, медики же прибыли на место через 11 минут.

Врачи осуществили первичную обработку новорождённого и отправили их в перинатальный центр. Отмечается, что состояние ребёнка и матери, для которой эти роды стали вторыми, хорошее.

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