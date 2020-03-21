В соцсети ВКонтакте во многих сообществах города Миасс пользователи ведут активное обсуждение первого случая заражения коронавирусом в населенном пункте.

Отмечается, что недавно в город прибыла группа туристов, которая на протяжении нескольких недель отдыхала в Андорре. Путешественники вернулись в Россию, сев на рейс из Испании. На их страницах в «Инстаграме» имеется множество снимков и видео, на которых они ходят по пустым улицам и смеются над карантином. Однако после прилета у одного из них появились симптомы ОРВИ.

Тем временем в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области опровергают сведения о том, что в Миассе подтвержден случай заболевания коронавирусной инфекцией. Представители ведомства отмечают, что турист действительно находится в больнице, однако результаты его анализа еще не пришли.