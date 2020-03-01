В Нижнем Новгороде в Сормовском районе мужчина с топором в руках набросился на автомобиль соседа, в котором сидели маленькие дети.

Машина стояла во дворе многоквартирного здания. На появившемся видео можно увидеть, как к ней быстро подбегает мужчина и начинает бить по ней топором. В тот момент в ней находилась семья с двумя детьми. Очевидцы сняли происходящее на камеру смартфона.

Оказалось, что данный конфликт возник после того, как агрессивный мужчина сделал под лестницей дома кладовку, что не понравилось его соседям. В результате они срезали с двери замок. Нижегородец решил отомстить им, напав на них топором. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы, и готовятся подать в суд на соседа.