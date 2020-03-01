В подмосковном Подольске в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

ФОК будет возведён в микрорайоне Кузнечики. В 2016 году здесь уже начали строить первый банный корпус, где находятся бани и самая большая в стране парная. Планировалось возвести также фитнес-клубы с двумя бассейнами, тренажёрными залами, и так далее. Однако затея была прекращена из-за отсутствия финансов.

Сейчас, как сообщается, ведутся проектно-изыскательные работы. Отмечается, что обеспеченность Подольска спортивными сооружениями составляет 30,83%, а потому финансирование строительства ФОК по госпрограмме строительства социальных объектов спортивного назначения не предусмотрено.

Жителям микрорайона порекомендовали заниматься спортом на ближайших спортивных объектах, которые находятся на расстоянии до 3,5 километров.