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Представители новосибирского отделения Роспотребнадзора сообщили о том, что в городе Новосибирск зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом.

На территории Новосибирской области в настоящий момент времени под наблюдением медиков находятся более восьмисот человек. 54 местных жителя, недавно возвратившихся с зарубежных поездок и имеющих симптомы ОРВИ, лежат в клиниках. Многие из них ждут прихода результатов теста на коронавирусную инфекцию.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 253 случая заболевания COVID-19. Большинство пациентов находятся в Москве. Среди них один больной скончался, а двенадцать – выздоровели.

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