В городе Новокузнецк иномарка вылетела с моста и упала прямо в реку, опрокинувшись при этом на крышу. Фотоснимки с места инцидента начали появляться в соцсетях.

В сообщениях от пользователей указывается, что данное происшествие случилось на территории Орджоникидзевского района. Согласно предварительной информации, водитель не смог справиться с управлением транспортного средства, из-за чего оно пробило ограждение и свалилось в замерзшую реку.

Данное ДТП произошло на мосту, проложенном через речку Байдаевка. По словам свидетелей дорожной аварии, в ней пострадали как минимум два человека. Они уже доставлены в медицинское учреждение.