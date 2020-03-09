В городе Мытищи на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов, было совершенно нападение. Пострадала как минимум одна девушка-фельдшер.

Согласно предварительной информации, в ночь на 9 марта, медики приехали на вызов в деревню Шолохово. Позвонившие сообщили о нападении на автомобильную мойку. Но в итоге жертвами нападения стали сами врачи. У 33-летней девушки была диагностирована травма головы. Ее госпитализировали в местное медицинское учреждение.

В управлении МВД по Подмосковью сообщили, что злоумышленник был задержан и отправлен в полицейский отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту случившегося была организована проверка.