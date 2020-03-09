Фотограф Татьяна Ливеровская нашла в Ломоносовском лесу необычные грибы, которые прозвали “молодильными яблоками”.

Грибы имеют форму в виде шара и желеобразную консистенцию. Называются эти грибы, как сообщается – Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum). Фотограф опубликовала снимки грибов на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” и сообщила, что всего их было более десяти штук, некоторые до восьми сантиметров в диаметре, остальные маленькие и совсем расплывшиеся.

Данный вид грибов является несъедобным, а в народной медицине их используют для лечения ревматизма, суставов, и как средство омоложения. Растут грибы обычно весной после того, как снег растает. Однако в этом году они появились раньше времени из-за тёплой погоды.