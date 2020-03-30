В Курске с главным врачом районной больницы Сергеем Полянским произошёл неприятный инцидент – неизвестные облили его некой жидкостью, похожей на фекалии.

Происходящее было записано на видео, которое было опубликовано в соцсети “ВКонтакте” в сообществе “Актуальный Курск”, а также на YouTube. В кадре видно, что доктор открывает дверь в больницу на улице Дзержинского, и в этот момент злоумышленники выливают на него густую жидкость из ведра. После этого они кидают ведро в сторону врача.

По факту инцидента врач обратился в правоохранительные органы. Заявление было принято, сотрудники полиции занимаются выяснением обстоятельств случившегося. Жидкость, которой облили потерпевшего, как отмечается, является помоями.