читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Курске с главным врачом районной больницы Сергеем Полянским произошёл неприятный инцидент – неизвестные облили его некой жидкостью, похожей на фекалии.

Происходящее было записано на видео, которое было опубликовано в соцсети “ВКонтакте” в сообществе “Актуальный Курск”, а также на YouTube. В кадре видно, что доктор открывает дверь в больницу на улице Дзержинского, и в этот момент злоумышленники выливают на него густую жидкость из ведра. После этого они кидают ведро в сторону врача.

По факту инцидента врач обратился в правоохранительные органы. Заявление было принято, сотрудники полиции занимаются выяснением обстоятельств случившегося. Жидкость, которой облили потерпевшего, как отмечается, является помоями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Врачи не выявили коронавирус у прибывшего в Барнаул из Таиланда пациента

В барнаульскую больницу доставили пассажира, прибывшего в Россию из Таиланда. Проведенный тест… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Выборг прибыли святыни для противостояния коронавирусу

В Выборг прибыли мощи преподобного Арсения Коневского, а также Коневская икона Божией… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.03.2020
  • читать 1 минуту

У жившего в московском хостеле рабочего обнаружили коронавирус

У уроженца Волгограда, проживавшего в московском хостеле с еще девятью людьми, тест… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 30 марта – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи, 30 марта – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский, 30 марта – ясно, до 0 °C | Южно-Сахалинск, 30 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Королев, 30 марта – облачно с прояснениями, до 16 °C | Подольск, 30 марта – небольшой снег, до 0 °C | Армавир, 30 марта – небольшой дождь, до 11 °C |