В Кировском районе Ленинградской области водитель BMW врезался в опору линии электропередач и получил серьезные травмы.

В управлении ГИБДД по региону сообщают о том, что дорожная авария случилась вчера, 9 марта, в утренние часы на федеральной автодороге «Кола». Согласно предварительной информации 20-летний водитель не смог справиться с управлением и на огромной скорости врезался в столб.

Удар оказался настолько сильным, что автомобиль практически разорвало на части. Молодой человек выжил, однако получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас он находится в реанимации.