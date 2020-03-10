Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Кировском районе Ленинградской области водитель BMW врезался в опору линии электропередач и получил серьезные травмы.

В управлении ГИБДД по региону сообщают о том, что дорожная авария случилась вчера, 9 марта, в утренние часы на федеральной автодороге «Кола». Согласно предварительной информации 20-летний водитель не смог справиться с управлением и на огромной скорости врезался в столб.

Удар оказался настолько сильным, что автомобиль практически разорвало на части. Молодой человек выжил, однако получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас он находится в реанимации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Рома (люб) – Милан (люб) | Парма (люб) – Лацио (люб) | Интер (люб) – Рома (люб) | Боруссия (люб) – Шальке (люб) | Бавария (люб) – Штутгарт (люб) | ПСВ (люб) – Фейеноорд (люб) | Витесс (люб) – Аякс (люб) |
Вам может понравиться

Иномарка насмерть задавила лежавшего на дороге мужчину в Ленобласти

В Ленинградской области водитель иномарки переехал мужчину, который лежал на проезжей части.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 10 марта – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи, 10 марта – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 10 марта – ясно, до -4 °C | Южно-Сахалинск, 10 марта – пасмурно, до -1 °C | Королев, 10 марта – пасмурно, до 10 °C | Подольск, 10 марта – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир, 10 марта – облачно с прояснениями, до 19 °C |