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В управлении СКР по Кемеровской области сообщили о том, что в Мариинске правоохранители задержали подозреваемого в совершении тройного убийства.

В пятницу, 20 марта, полицейские нашли тела трех местных жителей в одном из жилых домов города. Согласно версии следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. Вскоре один из приятелей оскорбил молодого человека. Тот схватил нож и набросился на собутыльников, нанеся им серьезные раны.

Три человека умерли прямо на месте от кровопотери, а еще один был доставлен в медучреждение с множеством колото-резанных ран. Позднее работники полиции задержали подозреваемого, которым оказался 23-летний местный житель.

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