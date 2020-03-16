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Адепты неофициального религиозного движения пастафариан Башкирии подали в региональное Министерство юстиции уведомление, сообщая о начале деятельности своей группы.

Как сообщается, уведомление было подано ещё 21 февраля, решение о регистрации будет известно спустя месяц после этого.

В документах указано полное название церкви – Русская пастафарианская церковь макаронного пастриархата Уфы, а также правила и основы вероисповедания. В информации отмечается, что в рае пастафарианцев находятся как минимум “один пивной вулкан и фабрика стриптиза”.

Пастафарианство было основано в 2005 году как пародийная религия. Основателем является американской физик Бобби Хендерсон, который таким образом выступил против введения курса о божественном сотворении мира в школьную программу в штате Канзас. Адепты пастафарианства верят в летающего Макаронного монстра, который является сверхъестественным творцом.

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