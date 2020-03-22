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В центральном районе города Астрахань неподалеку от автобусной остановки был до смерти избит человек.

Данное происшествие случилось в первых числах текущего месяца. Согласно версии следствия, двое приятелей с судимостями стояли на остановке, расположенной в Кировском районе. Вскоре между ними возникла словесная перепалка, которая затем переросла в драку. 34-летний мужчина нанес несколько ударов по голове знакомого, а потом убежал с места драки.

Свидетели случившегося вызвали врачей скорой помощи. Потерпевший был отправлен в реанимационное отделение. Но медики не смогли спасти его – он скончался через девять дней. Работники правоохранительных органов задержали подозреваемого и заключили его под стражу.

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