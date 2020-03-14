Ринат Мухтаров, астраханский журналист, опубликовал в соцсети Facebook сообщение о том, что несколько бродящих собак набросились на ребенка на улице Космонавтов.

Согласно словам представителя прессы, четвероклассник часто прикармливал дворовых псов, так как любил проводить с ними время. Однако вчера, 13 марта, одна из собак по неизвестной причине накинулась на учащегося местной школы и укусила его за лицо. Мухтаров отметил, что местные жители бояться выходить на улицу ночью, так как есть немалая вероятность оказаться жертвой агрессивных животных.

В местных СМИ напоминают, что это уже не первый случай нападения бродящих псов на людей в данном районе. Отмечается, что ранее собака без ошейника уже несколько раз набрасывалась на взрослых и детей.