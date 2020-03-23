На автодороге под Новосибирском ветер оказался настолько сильным, что смог без проблем опрокинуть набок многотонные грузовые автомобили.

Соответствующий ролик появился вчера, 22 марта, в социальной сети ВКонтакте. По словам автора видео, запись была сделана на участке трассы, ведущей из Новосибирска в Барнаул и не имеющей никаких посадок. Он добавил, что фуры были сдуты ветром.

Ранее сотрудники МЧС предупредили местных жителей о том, что ветер может усилиться до 19-24 м/с, а в некоторых местах порывы могут достигать 27 м/с. Спасатели также посоветовали людям не выходить из домов и не выезжать на открытые трассы.