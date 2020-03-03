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Специалисты Сиднейского университета рассказали, какие болезни можно вылечить при помощи любви.

Отмечается, что в состоянии влюбленности вырабатывается гормон окситоцин, который, в том числе, отвечает за доверие и взаимную привязанность. Этот гормон защищает от стресса и способствует адаптации человека в обществе. Отмечается, что люди с нехваткой окситоцина испытывают психологические проблемы, повышенную раздражительность, у них быстро происходит смена настроений. Также у людей с недостатком гормона наблюдается излишек веса.

Повышенное количество окситоцина в организме помогает излечиться от алкогольной зависимости. Также, как сообщают специалисты, он помогает лечить простудные заболевания и даже простатит благодаря выбросу эндорфинов.

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