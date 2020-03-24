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Сотрудникам американского Национального института здравоохранения удалось разработать новейшую методику блокирования онкологических заболеваний.

Согласно словам исследователей, они создали особый механизм, направленный на замедление формирования кровеносных сосудов, с помощью которых недоброкачественная опухоль получает питательные вещества, необходимые для ее роста.

Медики заявляют, что рак развивается благодаря непрерывной доставке к нему кислорода и различных питательных элементов, однако если закрыть ему доступ к данным источникам, то он вскоре умрет. Новая методика заключается в блокировке нескольких ферментов, приводящих к началу процесса ангиогенеза.

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