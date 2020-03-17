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Исследователи из США сообщили о том, что пандемия нового типа коронавируса COVID-19 завершится лишь через 1,5 года, когда у населения выработается иммунитет.

По словам специалистов в области медицины, когда в мире появится огромная группа людей, сумевшая побороть инфекцию и получившая иммунитет к ней, то коронавирус прекратит передаваться между людьми, что полностью остановит его распространение. Для этого должно пройти двенадцать-восемнадцать месяцев.

Однако если COVID-19 мутирует, то обстановка существенно осложнится, так как иммунитет в этом случае уже не поможет. Сейчас же ученые рекомендуют пытаться сдерживать распространение коронавирусной инфекции, запрещая проведение массовых мероприятий и внедряя дистанционное обучение.

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